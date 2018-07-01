КПВВ на Донбассе за сутки пересекли более 42 тыс. человек

Контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе за сутки пересекли более 42 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что по состоянию на утро на КПВВ находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 10/50; "Марьинка" - 0/50; "Новотроицкое" - 30/35; "Гнутово" - 20/20.

Всего за сутки КПВВ пересекли 42,2 тыс. человек и 5,7 тыс. транспортных средств:

"Майорское" - 9307 человек и 1060 транспортных средств;

"Марьинка" - 10430 человек и 2010 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 8940 человек и 1680 транспортных средств;

"Гнутово" - 4260 человек и 930 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 9300 человек.

Также сообщается, что правоохранители предотвратили две попытки незаконного перемещения товаров через линию соприкосновения на общую сумму более 40 тыс. гривен.