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Боевики вчера 17 раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе

Сегодня, 09:06 citynews.net.ua | Напечатать

В зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки ранение получил один украинский военный. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

Сообщается, что противник 17 раз открывал огонь по позициям украинских войск. На Луганском направлении возле Станицы Луганской боевики совершили очередную провокацию на участке разведения сторон, выпустив несколько очередей из крупнокалиберного пулемета. Также были обстреляны из гранатометов военные в Крымском.

Также сообщается, что противник значительно активизировался на Светлодарском направлении. А на Донецком и Мариупольском направлениях отмечается снижение активности по сравнению с предыдущими сутками.

"К сожалению, за прошедшие сутки один военнослужащий был ранен. По данным разведки, двое оккупантов получили ранения", - говорится в сообщении.

Сегодня с утра боевики уже 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донецком и Мариупольском направлениях.


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