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На Луганщине сообщено о подозрении «главе подразделения казачьего полка ЛНР»

Вчера, 18:21 citynews.net.ua | Напечатать

Генеральной прокуратурой Украины сообщено о подозрении жителю Лисичанска (Луганская область), который в 2015 году «руководил подразделением артиллерии казачьего полка им. М. Платова ЛНР».

Об этом сообщает отдел связей с общественностью и СМИ ГПУ.

«10.07.2018 г. объявлено о подозрении гражданину Украины, уроженцу г. Лисичанска Луганской области, который выполнял функции руководителя подразделения артиллерии в составе так называемого "6-го отдельного мотострелкового казачьего полка им. М. Платова", входящая в состав незаконного вооруженного формирования в структуре террористической организации "ЛНР", в совершении особо тяжких преступлений, предусмотренных ч. ч. 2, 3 ст. 258 (террористический акт), ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины», – говорится в сообщении.

Как отмечается, в ходе досудебного расследования правоохранители установили, что мужчина по предварительному сговору с «руководителями ЛНР», представителями власти и Вооруженных сил РФ, в январе-августе 2015 года организовал проведение артиллерийских обстрелов по территории города Попасная и Попаснянскому району (Луганская обл.), где в то время находилось гражданское население, с применением тяжелого артиллерийского вооружения и боеприпасов. Это привело к гибели людей, повреждению и разрушению жилых домов, объектов гражданской инфраструктуры.

«В результате указанных преступных действий погибло 20 гражданских лиц, получили телесные повреждения различной степени тяжести 21 гражданское лицо, повреждено и разрушено 62 жилых дома и другие объекты гражданской инфраструктуры», – сказано в сообщении.

Как подчеркивают в прокуратуре, за совершение указанных преступлений предусмотрен максимальный срок наказания в виде пожизненного лишения свободы.


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