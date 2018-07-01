Северодонецкие коммунальщики остались без света

Луганское энергетическое объединение провело ограничение электроснабжения объектам жилищно-коммунального хозяйства Северодонецка сегодня, 10 июля. Об этом пишет пресс-служба энергокомпании.

Так, из-за долгов за электроэнергию был отключен ряд объектов коммунального предприятия "Жилсервис "Рассвет" (два общежития), а также отключено освещение дома, находящегося в управлении ОСМД (объединения совладельцев многоквартирных домов) Гвардейский, 71 А.

Долг "Жилсервис "Рассвет" за электроэнергию составляет более 1 миллиона 344 тысяч гривен. Долг ОСМД "Гвардейский, 71 А" - более 7 тысяч гривен.

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что ЛЭО 9 июля провело ограничения электроснабжения еще двух общежитий, находящихся на балансе коммунального предприятия Рубежанского городского совета "Бюро технической инвентаризации". Причиной отключения стали долги коммунальщиков за электричество в размере более одного миллиона гривен. Обесточены общежития на улице Студенческой, 31 и Менделеева, 18.