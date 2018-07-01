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Суд отменил проверки переселенцев

Вчера, 17:56 citynews.net.ua | Напечатать

Проверки внутренне перемещенных лиц в рамках оказания социальной помощи отменено.

Соответствующее решение по иску Украинского Хельсинского союза по правам человека (УХСПЧ) принял апелляционный суд, сообщил программный директор УХСПЧ Максим Щербатюк, пишет "Укринформ".

По словам Щербатюка, решение суд принял 4 июля 2018 года. Теперь, согласно решению, никакие уполномоченные органы не будут иметь права проводить проверки переселенцев.

Ранее, как отметили в УХСПЧ, согласно принятым от 8 июня 2016 года нормативными актами Кабинета министров Украины, суть проверки заключалась в следующем: представители органов социальной защиты или других органов власти или учреждений могли прийти к переселенцам и составить акт. Документом свидетельствовался факт наличия лица по зарегистрированному месту пребывания.

Если переселенца не было на месте его зарегистрированного пребывания, то лицо лишали права на получение пенсии (для пенсионеров) и материальной помощи ВПО.

По иску УХСПЧ Окружной административный суд города Киева 26 июня 2017 года удовлетворил иск и отменил нормативные акты КМУ, которыми переселенцев обязывают проходить проверки.

Однако КМУ подал апелляционную жалобу на это решение. Киевский апелляционный административный суд оставил апелляционную жалобу Кабмина без удовлетворения, а решение суда первой инстанции - без изменений.

На сегодня решение апелляционного суда вступило в законную силу.


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