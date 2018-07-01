На сегодня согласно нормам первого пакета законодательной инициативы "Чужих детей не бывает" с должников по алиментам уже взыскано 1,9 млрд гривен.

Об этом в Twitter сообщила пресс-служба Министерства юстиции Украины.

Отмечается, что данную сумму алиментов взыскано в пользу более 500 тысяч детей. Кроме того, по 117 тыс украинцев применены ограничения. Речь идет о выезде за границу и управления автомобилем.

Также составлено более 19 тыс. протоколов о назначении общественно полезных работ. Из них 1200 - уже работают.

К 117 тыс. должников по алиментам применены ограничения. Как сообщил министр юстиции Павел Петренко, почти 25% всех судебных решений, находящихся на принудительном исполнении в органах юстиции, касаются взыскания алиментов.