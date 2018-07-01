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Украинские пограничники отработали прыжки с вертолета в море без парашютов

Вчера, 16:36 citynews.net.ua | Напечатать

Украинские пограничники отработали прыжки с вертолета в море без парашютовВ рамках активной фазы многонациональных учений "Си Бриз 2018" украинские пограничники Одесского отряда морской охраны отрабатывали прыжки без парашюта с вертолета в воду.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

"По легенде учений противник использует диверсионные силы и средства для дестабилизации ситуации в регионе, поэтому было принято решение применить сводный противодиверсионное подразделение на рейде порта Одесса. На ходу с семиметровой высоты пограничные дайверы без парашютов десантировались с вертолетов в море в заданном районе. После высадки группа достигла определенного объекта под водой и нейтрализовала условного противника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что теоретические занятия и обучение были эффективными.

В этом году трое водолазов впервые испытали себя в таком экзамене. Остальные бойцы уже имели опыт подобной высадки.

Начальник отдела специальных действий на воде Одесского отряда морской охраны Юрий Урянський отметил, что такой опыт полезен тем, что дает возможность отработать непосредственные действия, которые понадобятся в дальнейшей службе. Также, по его словам, это дает возможность проверить моральное состояние бойцов, готовность к экстремальным действиям и действий с повышенным риском для жизни.


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