Программой реабилитации «Тебя ждут дома» воспользовался 331 экс-боевик. Об этом руководитель аппарата председателя СБУ Игорь Гуськов рассказал в интервью телеканалу «Прямой».

Гуськов заявил, что работа в рамках программы реабилитации ведется постоянно, часть людей продолжают проходить необходимые процедуры.

«На сегодняшний день в рамках программы 331 человек. Из них в порядке 230 уже есть решения судов. Более того, в Государственном реестре судебных решений эта информация открыта. Наша задача – это борьба с терроризмом и, подчеркиваю, предупреждение терроризма», – сказал он.