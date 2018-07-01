Боевики обстреляли дома в Золотом-4

Боевики на Донбассе сегодня, 10 июля 2018 года, обстреляли жилые кварталы Золотого-4 в Луганской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил в Facebook.

"Сегодня 10 июля, в очередной раз со стороны неподконтрольного украинским властям населенного пункта Золотое-5, противник коварно обстрелял жилые кварталы жителей Золотого-4", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в результате обстрела были разрушены придомовые территории в центре Золотого-4. Жертв вследствие обстрела населенного пункта нет.