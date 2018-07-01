КПВВ на Донбассе за сутки пересекли почти 39 тыс. человек

Контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе за минувшие сутки пересекли почти 39 тыс. человек.

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что по состоянию на утро на КПВВ находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 15/50; "Марьинка" - 0/50; "Новотроицкое" - 1/0; "Гнутово" - 10/0.

Всего за минувшие сутки КПВВ пересекли 38,9 тыс. человек и 5,3 тыс. транспортных средств:

"Майорское" - 8200 человек и 1040 транспортных средств;

"Марьинка" - 9160 человек и 1780 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 8280 человек и 1650 транспортных средств;

"Гнутово" - 4050 человек и 880 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 9200 человек.

Также сообщается, что пограничники в районе Марьинки и Новотроицкого обнаружили четыре автомобиля, которыми пытались перевезти бытовую химию на сумму 28 тыс. гривен, мебельную фурнитуру на сумму 24 тыс. гривен и 8 старинных книг стоимостью 230 тыс. гривен.