Порошенко: Кремль должен согласиться на развертывание миссии ООН на всей территории Донбасса

Российская Федерация должна согласиться на развертывание миссии ООН на всей территории Донбасса - как подконтрольной правительству, так и оккупированной.

Об этом в ходе выступления на саммите Украина-Евросоюз сказал президент Украины Петр Порошенко в Брюсселе в понедельник, 9 июля.

"Кремль должен принять развертывания многонациональной миротворческой операции под руководством ООН на всей временно оккупированной территории Донбасса, включая границу с Россией", - подчеркнул президент. Также Порошенко отметил, что Украина должна закрыть неконтролируемую часть границы с Россией.