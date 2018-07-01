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Порошенко: Кремль должен согласиться на развертывание миссии ООН на всей территории Донбасса

Вчера, 18:10 citynews.net.ua | Напечатать

Российская Федерация должна согласиться на развертывание миссии ООН на всей территории Донбасса - как подконтрольной правительству, так и оккупированной.

Об этом в ходе выступления на саммите Украина-Евросоюз сказал президент Украины Петр Порошенко в Брюсселе в понедельник, 9 июля.

"Кремль должен принять развертывания многонациональной миротворческой операции под руководством ООН на всей временно оккупированной территории Донбасса, включая границу с Россией", - подчеркнул президент. Также Порошенко отметил, что Украина должна закрыть неконтролируемую часть границы с Россией.


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