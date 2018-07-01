На Луганщине началась уборочная кампания

В Луганской области началась жатва. Большинство аграрных хозяйств области уже приступили к уборочной кампании.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

«На сегодня обмолочено 41 тыс. га площадей ранних зерновых (12%), намолочено 123,3 тыс. тонн, урожайность 30,1 ц/га. В том числе: озимой пшеницы обмолочено 38,5 тыс. га площадей (14%), намолочено 118,2 тыс. тонн, урожайность 30,7 ц/га; ярового ячменя – 0,4 тыс. га (1%), 0,8 тыс. тонн, 21,2 ц/га; озимого ячменя – 1,0 тыс. га (23%), 2,5 тыс. тонн, 26,1 ц/га; зернобобовых – 1,0 тыс. га (13%), 1,3 тыс. тонн, 13,3 ц/га», – сообщили в пресс-службе.

Также продолжается уборка озимого рапса, который обмолочен на площади 1,8 тыс. га (44% к прогнозу) при урожайности 18,8 ц / га и намолочено 3,5 тыс. тонн.