Раненные на Донбассе украинские военные отправились в Болгарию на реабилитацию

Группа из восьми травмированных участников боевых действий на востоке Украины отправилась на реабилитацию в Болгарию.

Такую возможность военные получили в рамках Трастового Фонда НАТО, передает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Отмечается, что украинские военные пройдут двухнедельную реабилитацию в военно-медицинской больницы "Калероя" в болгарском городе Хисар. В Минобороны добавили, что эта инициатива реализуется на основе соглашения между Министерством обороны Болгарии и Министерством социальной политики Украины в рамках проекта Трастового фонда НАТО в сфере медицинской реабилитации в Украине. Соглашение было подписано в октябре 2017 года.

Всего в рамках проекта Болгария в течение двух лет планирует принять на реабилитацию около 300 травмированных участников боевых действий на востоке Украины. "Каждого 9 числа месяца новая группа будет направляться в военно-медицинской больницы "Калероя", г. Хисар", - уточнили в Минобороны.