У проекта о блокировке сайтов без решения суда нет поддержки в сессионном зале

Законопроект №6688, который предусматривает блокировку сайтов без решения суда, не имеет поддержки в сессионном зале.

Об этом во время брифинга сообщил спикер Верховной рады Андрей Парубий, передает РБК-Украина.

Парубий напомнил, что проект пытались включить в повестку дня для рассмотрения и принятия решения, однако поддержки документ не имел.

"На предыдущей неделе я поставил его на включение в повестку дня. Необходимой поддержки в зале нет. На сегодня, я вижу сложность в поддержке залом этого законопроекта", - сообщил глава Рады.

Напомним, ранее в ОБСЕ выразили обеспокоенность относительно законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по противодействию угрозам национальной безопасности в информационной сфере".

В организации подчеркнули, что принятие этого закона может "поставить под угрозу свободный доступ к информации в Интернете". ОБСЕ призвала украинских законодателей "серьезно пересмотреть текст законопроекта и сбалансировать проблемы безопасности с правом граждан на свободное выражение и свободные СМИ".