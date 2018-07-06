В Немецком Красном Кресте призывают увеличить гуманитарную помощь для Донбасса.

Об этом заявил представитель Красного Креста в Германии Кристоф Йонен, сообщает DW.

Так, Йомен отмечает, что на сегодняшний день в Украине около 3,4 млн человек нуждаются в гуманитарной помощи. Особенно острой эта проблема стала для охваченных вооруженным противостоянием регионов Донбасса.

"Люди и дальше зависимы от гуманитарных поставок. Нельзя забывать ни о конфликте, ни в первую очередь о тех, кого постигло бедствие за это", - подчеркнул Йонен.

Как сообщается, по данным Красного Креста, вооруженный конфликт на Донбассе заставил более 2,8 млн человек покинуть свои дома. Около 1,6 миллиона стали внутренними переселенцами. Только в Харькове количество таких лиц составляет 180 тыс.

"Многие просто не имеют альтернативы, ведь их дома разрушены, а вернувшись домой, они не будут иметь социального обеспечения", - отметил Йонен. Отмечается, что Немецкий Красный Крест помогает Украинскому Красному Кресту, передав три мобильных станции оказания медицинской помощи. Кроме того, он обеспечивает внутренних переселенцев в Харькове купонами для покупки продуктов питания и медикаментов.