Российские оккупанты выгнали их домов жителей окраины Донецка, и поселили в них офицеров ВС РФ

Российское командование продолжает поддерживать оккупационные войска в готовности к применению.

Как сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, 4-5 июля проведена тренировка дежурных артиллерийских подразделений соединений и частей 1 и 2 АК ВС РФ с отработкой вопросов огневого поражения наших войск.

Наряду с этим, продолжаются мероприятия по маскировке и совершенствованию инженерного оборудования передовых позиций противника, устанавливаются дополнительные минно-взрывные заграждения с использованием противопехотных мин.

В то же время, население временно оккупированных территорий продолжает страдать от произвола российских оккупационных администраций. В частности, оккупантами принудительно выселены из своих домов жители одного из коттеджных городков юго-восточного района г. Донецка для расквартирования высшего офицерского состава 1 АК ВС РФ.