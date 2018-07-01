Командующий Объединенными силами дал приказ об изменении режима функционирования пропускного пункта "Золотое" в Луганской области.

Об этом сообщается на странице Операции Объединенных сил в Фейсбуке.

"С 6 июля контрольный пункт въезда/выезда "Золотое" будет осуществлять пропуск жителей населенных пунктов Золотое, Катериновка, Богуславское, Камышеватое, Орехово в случае предоставления документа, удостоверяющего личность и место регистрации, в летний период с 04:30 до 22:00, в весенний, осенний и зимний период - с 06:00 до 20:00", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такое решение было принято после обращений жителей населенных пунктов Золотое, Катериновка, Богуславское, Камышеватое и Орехово.