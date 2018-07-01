Штаб ООС наградил бойцов, взявших под полный контроль Золотое-4

18 военнослужащих получили награды за взятие под полный контроль сил ООС населенного пункта Золотое-4. Об этом сказано в сообщении штаба Операции объединенных сил в Facebook.

Так, сегодня, 6 июля, по поручению министра обороны Украины Степана Полторака и начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко командующим Объединенных сил генерал-лейтенантом Сергеем Наевым были вручены награды военнослужащим роты глубинной разведки из состава Объединенных Сил, которые в конце июля завершили взятие под полный контроль населенного пункта Золотое-4 на Луганщине.

За проявленное при выполнении задач мужество, смелость и решительность награды получили командир роты глубинной разведки младший лейтенант Олег Ляденко, старший солдат Зураб Чихелидзе, солдат Виталий Кравченко, солдат Владимир Сидоренко.

Всего к награждению было представлено 18 бойцов роты глубинной разведки.