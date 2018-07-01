Боевики 26 раз обстреливали силы ООС

В зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе за минувшие сутки, 5 июля 2018 года, ранен один украинский военнослужащий.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

Как сообщается, на протяжении прошлых суток, 5 июля, боевики 26 раз обстреливали украинские позиции, обстрелы велись на всех направлениях.

В частности, на Луганском направлении боевики открывали огонь в районе Крымского и Станицы Луганской, на Светлодарском направлении - в районе Светлодарска и Новолуганска, в результате обстрелов был ранен один украинский военный. Также обстрелы велись на Горловском и Донецком направлениях - в районе Пивденного и Авдеевки, а на Мариупольском направлении - в районе населенных пунктов Широкино, Талаковка и Водяное. Кроме того, отмечается, что в течение 6 июля боевики уже трижды обстреливали украинские позиции у Троицкого и Широкино.