Удерживаемый боевиками журналист Асеев начал голодовку

Удерживаемый боевиками журналист Асеев начал голодовкуСегодня, 17:46
Украинский журналист, блоггер Станислав Асеев, которого более года удерживают в плену боевиков «ДНР», объявил голодовку.
Об этом заявил бывший народный депутат, друг Асеева Егор Фирсов, сообщает Громадське.
Фирсов сказал, что информацию о голодовке журналиста получил из собственных источников.
Он рассказал, что Асеев начал голодать с требованием, по крайней мере, предоставить ему соответствующие условия содержания и лечения.
«А его требование «максимум» - это конечно его освободить. В последний месяц у него была температура, он кашляет. Я знаю, что лекарства ему давали только один раз», - сказал Фирсов.
По его словам, есть опасения, что Асеева могут кормить принудительно, «потому что это даже не российская тюрьма, здесь, что хотят то и делают».
Асеев начал голодать еще неделю назад, то есть в конце июня.
«К такому решению его подтолкнуло плохое отношение. Стас содержится в сыром помещении, болеет, но не получает необходимых лекарств», - отметил Фирсов.
Он призвал международные организации обратить внимание на голодовку Асеева и по возможности способствовать скорейшему обмену.