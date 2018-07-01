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Украина готова обменять еще 13 россиян на украинских политзаключенных

Сегодня, 15:44 citynews.net.ua | Напечатать

Украина готова рассмотреть передачу еще 13 россиян для освобождения украинских политзаключенных в Российской Федерации и на оккупированных территориях.

Об этом заявила первый вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко, сообщает "112 Украина".

Геращенко, которая входит в состав гуманитарной подгруппы контактной группы в Минске, намерена сегодня письменно проинформировать представителя России в ТКГ о готовности Украины к такому обмену.

Так, Геращенко сообщила, что в ходе проверки лиц, посетить которых просит омбудсмен РФ Татьяна Москалькова, они признались, что имеют или российское или двойное гражданство. "(В списке, - ред.) были следующие лица - Вышинский, Галичий, Джемиев, Жидких, Камалов, Марчуков, Михальчевский, Осминин, Сатаров, Зеничак, Суханов, Шибаев и Юревич, которые признали, что они имеют или российское или двойное гражданство, так же признались в работе на государство-агрессора", - заявила она, отметив, что Украина готова передать их РФ, чтобы освободить украинских политзаключенных.

"Украинская сторона готова рассмотреть еще то, чтобы мы могли передать этих лиц в Россию, чтобы освободить политзаключенных Кремля, содержащихся в тюрьмах РФ, также Балуха и других наших героев, которых пытают в оккупированном Крыму", - отметила она.


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