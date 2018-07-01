Порошенко подписал закон о нацбезопасности

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о национальной безопасности Украины.

Об этом он сообщил на заседании Совета национальной безопасности и обороны. Закон предусматривает реформу сектора нацбезопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО.

Документом определяются и разграничиваются полномочия госорганов в сферах нацбезопасности и обороны. Также определяется система командования, контроля и координации операций сил безопасности и сил обороны. В законе, в частности, уточнен функционал Службы безопасности Украины.

Так, определяется, что СБУ является государственным органом специального назначения с правоохранительными функциями, что обеспечивает государственную безопасность, осуществляя с неуклонным соблюдением прав и свобод человека и гражданина.