Парубий обвинил спецслужбы РФ в срыве переговоров в Луганске 4 года назад

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий на допросе по делу о госизмене экс-главы фракции Партии Регионов Александра Ефремова рассказал о попытках освобождения здания СБУ в Луганске весной 2014 года. Об этом сегодня утром он рассказал по видеосвязи с судом, передает «Сегодня».

В то время Парубий занимал пост секретаря СНБО.

По его словам, в Луганск он приехал вместе с руководителем СБУ Наливайченко и заместителем главы СБУ Андреем Левусом по поручению на тот момент и.о. президента Украины Александра Турчинова, через 1-2 дня после захвата здания управления СБУ в Луганской области.

«Он [прокурор Луганской области] сообщил, что боевики захватили арсенал оружия – более 1000 боевых единиц, и что они размещены на разных этажах помещения СБ. В некоторых помещениях были оборудованы профессиональные боевые огневые точки и рассказал обо всей опасности, которая есть в городе», – добавил Парубий.

Парубий отметил, что захватчики здания в какой-то момент даже согласились сдать оружие и покинуть часть здания, если им будет гарантирована амнистия. Он созвонился с Турчиновым и тот ему подтвердил, что, если люди не совершили преступлений, то будут амнистированы. Как считает председатель ВР, достигнутые договоренности сорвали российские спецслужбы.

«По моему убеждению, те люди были не самостоятельными и более того, насколько мне известно, на определенном этапе уже прибыли группы из России и Крыма, группы координаторов из ГРУ и ФСБ. Они их называли старшая и младшая сестра, которые координировали их действия. И по перехваченным данным, которые мы получали от наших спецслужб, я четко понимал, что российские кураторы делают все возможное, чтобы не допустить никакие договоренности и не допустить освобождения помещения СБУ. [Переговоры] длились 6-7 дней. Они завершились тем, что сообщили, что они не способны в дальнейшем принимать решения и вести переговоры. Я им сообщил, что если вы не уполномочены и не способны принимать решения и их выполнять, у нас не может быть никаких оснований для последующих переговоров и действий», – отметил Парубий.

После получасового допроса спикер парламента попросил о переносе слушания из-за голосования по ЦИК в парламенте, которое не может пройти без его участия. Парубий предложил продолжить допрос в 6 июля в 11:00. Суд удалился в совещательную комнату, предварительно отпустив свидетеля.