В Минобороны подтвердили информацию о 4 пострадавших военных на Донбассе

В зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе за минувшие сутки, 4 июля 2018 года, пострадали 4 украинских военных.

Об этом в ходе брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

"Вследствие боевых действий четверо наших военнослужащих получили ранения различной степени. Сейчас они получают помощь в медицинских учреждениях", - сообщил он. Так, в Минобороны сообщили, что за минувшие сутки боевики совершили 19 обстрелов по позициям украинских военных.