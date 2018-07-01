Рада не поддержала рассмотрение законопроекта о блокировке сайтов по образцу РФ и Северной Кореи

Скандальный законопроект 3388, который предполагает блокировку любого сайта за решение суда, депутаты ВР сегодня решили не рассматривать по сути. Об этом сообщил на страничке Facebook глава Интернет Ассоциации Украины Александр Федиенко.

Народные избранники проголосовали за то, чтобы его не рассматривать. «Было много против», - отметил Федиенко.

«Но думаю, расслабляться не стоит», - добавил он.

Напомним, что вчера 3388 поддержал комитет по вопросам нацбезопасности и обороны ВР. Он попал в сегодняшнюю повестку дня.

Этот законопроект предусматривал возможность блокировки провайдерами доступа к сайтам на основании запросов прокурора или следователя и без решения суда.

Также законопроектом предусматривается установка оборудования для "глубокой" фильтрации интернет-трафика за счет провайдеров.