Наемники РФ на Донбассе ждут активизации боевых действий

По данным группы "Информационное сопротивление", несмотря на так называемое “хлебное перемирие” (с 1 июля с.г.), интенсивность огневых ударов по позициям украинских войск и населенным пунктам на подконтрольной Украине территории остается высокой.

На протяжении последних 5 суток наиболее интенсивно огневые удары наносились противником по позициям украинских войск в районе населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Троицкое, Лозовое, Зайцево, Луганское, Южное, Крутая Балка, Пески, Авдеевка, Марьинка, Старогнатовка, Новотроицкое, Гнутово, Лебединское, Павлополь, Водяное, Бердянское и Широкино.

Части и подразделения 1 и 2 АК оккупационных войск продолжают находиться в состоянии ожидания активизации боевых действий и пребывают в повышенной степени боевой готовности. Проводятся мероприятия по повышению скрытности и устойчивости системы управления передовыми подразделениями 1 и 2 АК, также проводится усиление их бронегруппами и артиллерийскими подразделениями.