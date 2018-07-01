КПВВ на Донбассе за сутки пересекли 38 тыс. человек

Контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе за минувшие сутки, 4 июля 2018 года, пересекли 38 тысяч человек.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.

Как сообщается, в контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 20/35; "Марьинка" - 30/40; "Новотроицкое" - 0/40; "Гнутово" - 15/20.

Всего за прошлые сутки через КПВВ последовало 38000 человек и 5000 транспортных средств: "Майорское" - 8305 человек и 987 транспортных средств; "Марьинка" - 8716 человек и 1705 транспортных средств; "Новотроицкое" - 7815 человек и 1419 транспортных средств; "Гнутовое" - 3783 человек и 885 транспортных средств; "Станица Луганская" - 9491 человек.