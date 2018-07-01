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В Украине обновили календарь прививок

Вчера, 18:23 citynews.net.ua | Напечатать

Министерство здравоохранения обновило Национальный календарь профилактических прививок согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и международной практики.

Об этом сообщает и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

"В Украине обновлен Национальный календарь профилактических прививок - в соответствии с рекомендациями ВОЗ и международной практики", - говорится в сообщении.    

Согласно новому календарю, детей будут прививать от туберкулеза (БЦЖ) 1 раз - на 3-5 сутки жизни. Ревакцинацию в 7 лет делать больше не нужно.

Теперь вторую дозу вакцины против гепатита B ребенок будет получать не в первый месяц жизни, а во второй. "Это позволит в будущем делать прививки многокомпонентной вакциной, которая будет давать защиту сразу от нескольких болезней - гепатита В, дифтерии, столбняка, коклюша и полиомиелита", - объясняет Супрун. Она напомнила, что вакцинация по календарю профилактических прививок является бесплатной. Ее можно сделать у семейного врача или педиатра. "Вакцины от 10 опасных болезней - гепатита B, туберкулеза, полиомиелита, дифтерии, коклюша, столбняка, гемофильной инфекции, кори, краснухи и эпидемического паротита закупает государство и развозит в регионы Украины. Все вакцины качественные, эффективные и безопасные, они переквалифицированы ВОЗ", - добавила Супрун.


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