На Донбассе задержали мужчин, которые проходят как боевики в базе «Миротворца»

В полиции Донецкой области заявляют о задержании трех боевиков группировок «ДНР» и «ЛНР» на блокпостах в Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел.

«Двух граждан 1990 и в 1986 годов рождения бойцы Нацгвардии задержали на мобильном блокпосте в районе населенного пункта Новгородское. При проверке этих лиц был сделан запрос по базе данных «Миротворец». В результате оказалось, что по базе данных мужчины проходят как боевики НВФ», - говорится в сообщении.

В тот же день на блокпосте, расположенном на выезде из села Благодатное Донецкой области, военным нарядом был остановлен автомобиль.

В результате проверки личности водителя правоохранители установили, что гражданин 1979 года рождения, проживающий в городе Попасная Луганской области, имеет связи с незаконными вооруженными формированиями «ЛНР».