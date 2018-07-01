С 1 июля 2018 года повышен прожиточный минимум

В Главном управлении ГФС в Луганской области напомнили, с 1 июля 2018 года установлены новые размеры прожиточного минимума на одно лицо в расчете на месяц: с 1 июля - 1777 грн, с 1 декабря - 1853 гривны.

Для основных социальных и демографических групп населения устанавливаются следующие показатели:

- для детей возрастом до 6 лет: с 1 июля -1559 грн; с 1 декабря - 1626 грн;

- для детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 июля - 1944 грн; с 1 декабря - 2027 грн ;

- для трудоспособных лиц: с 1 июля - 1841 грн; с 1 декабря - 1921 грн;

- для лиц, утративших трудоспособность: с 1 июля - 1435 грн; с 1 декабря - 1497 гривен.

Минимальная заработная плата на 2018 год составляет в месячном размере - 3723 грн, в почасовом размере - 22,41 грн.

Напомним: размеры прожиточного минимума для различных групп населения и размер минимальной заработной платы установлен Законом Украины от 7 декабря 2017 года №2246 «О государственном бюджете Украины на 2018 год».