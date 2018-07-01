Полиция задержала ранее судимых жителей Рубежного, которые ограбили пенсионерку

В Кременском районе правоохранители задержали мужчин, ограбивших пожилую местную жительницу. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Луганской области.

По информации ведомства, в дежурную часть Кременского отдела полиции поступило сообщение из села Залиман об ограблении 60-летней женщины. Пострадавшая смогла запомнить цвет и номер машины, на которой уехали грабители.

Полиция немедленно ввела в действие специальный план по перехвату автомобиля «Chevrolet Aveo». Через некоторое время транспорт был остановлен на выезде из Кременского района. При обыске были обнаружены доказательства причастности трех молодых мужчин к ограблению. Все они оказались ранее судимыми жителями Рубежного.

По данному факту было открыто уголовное производство по ст. 186 "Грабеж". Задержанным грозит от 8 до 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.