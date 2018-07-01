Силы операции объединенных сил на Донбассе разоблачили схему контрабанды товаров через логистический центр на КПВВ “Майорское”.

Об этом во время брифинга сообщил заместитель командующего объединенных сил Александр Доманский, сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

"Совместными усилиями было разрушено схему поставки товаров на временно оккупированную территорию Украины через гуманитарно-логистический центр на КПВВ “Майорское”.

В связи с этим в июне месяце этот центр приостановил работу. В настоящее время проводятся мероприятия относительно усовершенствования и восстановления работы гуманитарно-логистических центров", - сообщил Доманский. Кроме того, он сообщил, что с начала проведения ООС на Донбассе изъято контрабандного товара на 12,5 млн гривен.