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С начала проведения ООС на Донбассе изъято контрабандного товара на 12,5 млн гривен

Сегодня, 14:21 citynews.net.ua | Напечатать

Силы операции объединенных сил на Донбассе разоблачили схему контрабанды товаров через логистический центр на КПВВ “Майорское”.

Об этом во время брифинга сообщил заместитель командующего объединенных сил Александр Доманский, сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

"Совместными усилиями было разрушено схему поставки товаров на временно оккупированную территорию Украины через гуманитарно-логистический центр на КПВВ “Майорское”.

В связи с этим в июне месяце этот центр приостановил работу. В настоящее время проводятся мероприятия относительно усовершенствования и восстановления работы гуманитарно-логистических центров", - сообщил Доманский. Кроме того, он сообщил, что с начала проведения ООС на Донбассе изъято контрабандного товара на 12,5 млн гривен.


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