Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали возмещения налогов на почти тридцати миллионов гривен предприятию в Винницкой области, которое финансирует террористическую организацию "ЛНР".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Так, сообщается, что в 2016 году в Винницкой области перерегистрировалось машиностроительное предприятие из Луганской области.

"Никакой деятельности по адресу регистрации общество не осуществляло - "производство" находилось в одном помещении с продовольственным магазином/ Реальная производственная деятельность осуществлялась на временно оккупированной территории Луганской области. Владельцы завода платили "налоги" в так называемое "Министерство доходов и сборов "ЛНР". Территория предприятия также использовалась российско-террористическими группировками как база по ремонту военной техники и учебный центр боевиков", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что сотрудники СБУ задокументировали, что после регистрации в Винницкой области менеджмент общества начал судебно-претензионную работу по получению из государственного бюджета Украины 28,8 миллиона гривен, якобы как излишне уплаченные в прошлом НДС и налог на прибыль.

"В дальнейшем средства планировалось вывести к так называемую "ЛНР", в частности для финансовой поддержки незаконных вооруженных формирований. Правоохранители также установили, что в 2015 году менеджмент предприятия уже делал неудачную попытку безосновательного получения бюджетных средств на подконтрольной Украине территории Луганской области", - добавили в ведомстве.

По материалам СБУ Госказначейство и фискальные органы заблокировали выплату бюджетных средств предприятию до момента возвращения временно оккупированных территорий под контроль органов государственной власти Украины. В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 14 и ч. 3 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины, продолжается документирование антигосударственной деятельности должностных лиц субъекта хозяйствования.