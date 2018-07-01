За сутки на Донбассе ликвидировали одного боевика

В зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе за минувшие сутки, 1 июля 2018 года ни один украинский военный не погиб и не получил ранения.

Об этом в ходе брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

"За прошедшие сутки потерь в рядах Вооруженных сил Украины нет", - сообщил он. Как отметили в Минобороны, за прошедшие сутки боевики 25 раз обстреливали украинские позиции, украинские военные дважды открывали огонь в ответ.

Кроме того, Мотузяник добавил, что по данным разведки, за минувшие сутки на Донбассе ликвидировали одного боевика, еще один был ранен.