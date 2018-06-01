На Донбассе за сутки зафиксировано 4 пролета беспилотников боевиков

На Донбассе за минувшие сутки, 28 июня 2018 года, зафиксировано 4 пролета беспилотников боевиков.

Об этом в ходе брифинга сообщил представитель пресс-центра операции объединенных сил Николай Бондарчук.

"Отмечено 4 пролета вражеских беспилотных летательных аппаратов, которые осуществляли полет вдоль линии разграничения со стороны оккупированной территории Украины", - сообщил он.

Как отметили в штабе ООС, два беспилотника удалось идентифицировать как "Орлан-10" и один типа "Гранат" российского производства. Также сообщается, что для запрета работы БПЛА боевиков применялись средства радиоэлектронной борьбы.