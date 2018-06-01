Боевики недосчитались одного танка возле Голубовского (фото)

Боевики на Донбассе недосчитались одного танка, который постоянно обстреливал позиции военнослужащих Операции Объединенных сил возле Голубовского. «Неизвестной силе» удалось уничтожить его минувшей ночью. Об этом сообщила военнослужащая ООС Виктория Руденко на своей странице в Facebook.

По ее словам, около двух часов ночи боевики решили снова пострелять по опорным пунктам Вооруженных сил Украины, но как только танк выехал на позицию и начал готовиться к стрельбе, его кто-то уничтожил со стороны Сифонной.