Количество переселенцев, получающих пенсии, выросло

За последний год количество переселенцев из временно неподконтрольных украинскому правительству территорий, получающих пенсии, увеличилось на 80 тыс.

Об этом сегодня, 29 июня, сообщил министр социальной политики Украины Андрей Рева, передает «Радио Свобода»

«Говорить о том, что правительство создает препятствия и не дает людям получать пенсии – это, по меньшей мере, некорректно», – отметил министр.

По его данным, всего пенсии получают почти 570 тыс. внутренне перемещенных лиц. Но не все из них получают помощь для покрытия расходов на проживание, а это свидетельствует, что эти пенсионеры живут на неподконтрольных Киеву территориях, предполагает Андрей Рева.