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Боевики размещают на оккупированных территориях танки и "Грады"

Сегодня, 14:14 citynews.net.ua | Напечатать

Боевики продолжают скрыто сосредотачивать военную технику на территории оккупированного Донбасса.

Об этом заявляет украинская сторона в Совместном центре по контролю и координации со ссылкой на данные миссии ОБСЕ, сообщает пресс-центр операции объединенных сил.

"Украинская сторона СЦКК информирует, что боевики вооруженных формирований Российской Федерации, нарушая минские договоренности продолжают скрыто сосредотачивать военную технику и вооружение на временно неподконтрольной правительству Украины территории", - говорится в сообщении.

Так, по информации миссии ОБСЕ, боевики разместили 12 РСЗО "Град" и 5 танков в районах оккупированных населенных пунктов в Луганской области. Кроме того, на территории области наблюдатели миссии ОБСЕ обнаружили отсутствие 6 единиц буксируваних гаубиц калибром 122 мм и 152 мм, 4 "Града", 3 самоходных гаубицы. Также отмечается, что нарушая минские договоренности, боевики продолжают оборудовать свои фортификационные сооружения на оккупированном Донбассе.

В частности, наблюдатели обнаружили оборудованные боевиками огневые позиции, протяженностью около 40 метров неподалеку Золотого, и аналогичные позиции протяженностью около 250-300 метров в районе Ясиноватой. Кроме того, сообщается, что в районе Горловки обнаружено перемещение к линии соприкосновения более 10 единиц техники (САУ, танки), а неподалеку Дебальцево - 10 единиц техники и тяжелого вооружения, в частности "Грады" и танки; а в районах населенных пунктов Комиссаровка и Вергуливка - более 10 единиц САУ и несколько единиц танков различной модификации.

"Такие действия со стороны главарей оккупационной администрации Российской Федерации следует расценивать, как очередной этап подготовки средств огневого поражения к ее применению по позициям Вооруженных сил Украины, и по мирному населению Донбасса в нарушение минских договоренностей", - отмечают в СЦКК.


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