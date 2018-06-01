Возле Кураховской ТЭС произошел пожар

Сегодня, 29 июня, в 7:20 молния и сильный ветер стали причиной возгорания сухой травы на участке рядом с бетонным ограждением периметра Кураховской ТЭС. Об этом сообщает пресс-служба Кураховской ТЭС.

При этом отмечается, что пожар на территорию ДТЭК Кураховской ТЭС не распространился.

Первыми к локализации очага возгорания приступили члены добровольной пожарной дружины Кураховской ТЭС. Возгорание ликвидировано за 15 минут силами пожарно-спасательного отряда Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области и ДПД ДТЭК Кураховской ТЭС, пострадавших нет.

Природное возгорание не повлияло на работу тепловой электростанции. ДТЭК Кураховская ТЭС работает в штатном режиме, в работе 4 энергоблока, которые, по состоянию на 10:30 несут нагрузку 562 МВт.