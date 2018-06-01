Координатор ОБСЕ посетит тюрьмы в ОРДЛО

Координатор от Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Тони Фриш в сентябре посетит тюрьмы на неподконтрольной Украине территории Донбасса. Об этом стало известно по итогу заседания гуманитарной подгруппы в Минске 27 июня.

Как сообщает представительница Украины в профильной подгруппе Ирина Геращенко, переговорщики выразили разочарование тем, что Фриш не нашел возможности ускорить свой визит. Координатор от ОБСЕ также предложил принять совместное заявление о недопустимости пыток в тюрьмах.

При этом, отметила Геращенко, Украина подпишет такое заявление при условии, если в документе будут отображены требования о беспрепятственном допуске Международного Комитета Красного Креста в тюрьмы на подконтрольной боевикам территории.

«И мы подпишем эту декларацию, когда там будет зафиксирована норма и обязательства допуска МККК в тюрьмы в РФ, в украинских политзаключенных в РФ», — добавила она.

По информации СБУ, боевики удерживают в плену 103 гражданина Украины.

Последний обмен пленными состоялся 27 декабря, в ходе него Украина передала 233 человека в обмен на 73 заложников.