Боевики для разведки украинских позиций на Донбассе 6 раз применили БПЛА

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе в течение прошлых суток, 27 июня, боевики шесть раз применяли беспилотные для ведения разведки позиций украинских военных.

Об этом сообщил представитель пресс-центра ООС Николай Бондарчук.

"Для ведения разведки наших позиций противник увеличил активность использования БПЛА.

Отмечено 6 пролетов вражеских беспилотных летательных аппаратов, которые осуществляли полет вдоль линии разграничения со стороны оккупированной территории Украине с ее пересечением", - сказал Бондарчук.

По его словам, два беспилотники удалось идентифицировать как "Орлан-10" российского производства. "С целью запрета работы БПЛА противника задействовались средства радиоэлектронной борьбы.", - сказал представитель пресс-центра.