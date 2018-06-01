Более 200 украинских заложников были освобождены из плена в течение трех лет

За более чем три года более 200 заключенных на оккупированных территориях Украины удалось освободить из плена.

Об этом сказала вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко во время выступления в Парламентской ассамблее Совета Европы, где в четверг, 28 июня, продолжаются дебаты об украинских политзаключенных.

"Я уже больше трех лет представляю Украину в гуманитарной группе, которая работает в Минске. За это время титаническими усилиями удалось освободить более 200 заключенных на оккупированных территориях", - сказала Геращенко.

Также она добавила, что Украинская делегация настаивает, чтобы к резолюции ПАСЕ об украинских политзаключенных было внесено ответственность России и за содержание украинцев на оккупированных территориях. Украина также требует доступа к заключенным для международных гуманитарных миссий и врачей. "Эти поправки, несмотря на сопротивление левых, были поддержаны комитетом", - написала Геращенко