Украина ожидает подписания президентом Европарламента решения о выделении 1 млрд евро

Украина благодарна Совету Евросоюза за принятие окончательного решения о выделении 1 млрд евро макрофинансовой помощи и ожидает подписания этого решения президентом Европарламента.

Об этом говорится в коментарии Министерства иностранных дел.

"Совет Европейского союза окончательно утвердил законодательное решение Европарламента о предоставлении Украине новой Четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС в объеме 1 млрд. Евро... Ожидаем подписания законодательного решения президентом Европейского парламента и представителем Болгарского председательства в Совете ЕС, которое должно состояться на следующей неделе в рамках очередной пленарной сессии Европарламента в Страсбурге, Франция", - отметили в МИД.

Также в ведомстве расценили такое решение как дальнейшую финансовую помощь нашего государства в условиях российской агрессии, а также "признание Евросоюзом успехов Украины на пути внедрения реформ".