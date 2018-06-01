Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий подписал закон о национальной безопасности Украины и передал его на подпись президенту Петру Порошенко.

Об этом Парубий написал в своем Twitter.

"Подписал Закон Украины "О национальной безопасности". Это важный и решительный шаг к членству Украины в НАТО. Украина будет в НАТО! Передал закон на подпись президенту", - написал он.

Отметим, 21 июня Верховная рада Украины одобрила во втором чтении законопроект №8068 "О национальной безопасности".

Закон предусматривает реформу сектора нацбезопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО. Документом определяются и разграничиваются полномочия госорганов в сферах нацбезопасности и обороны.

Также определяется система командования, контроля и координации операций сил безопасности и сил обороны.