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Парубий подписал закон о национальной безопасности Украины

Сегодня, 14:12 citynews.net.ua | Напечатать

Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий подписал закон о национальной безопасности Украины и передал его на подпись президенту Петру Порошенко. 

Об этом Парубий написал в своем Twitter. 

"Подписал Закон Украины "О национальной безопасности". Это важный и решительный шаг к членству Украины в НАТО. Украина будет в НАТО! Передал закон на подпись президенту", - написал он. 

Отметим, 21 июня Верховная рада Украины одобрила во втором чтении законопроект №8068 "О национальной безопасности". 

Закон предусматривает реформу сектора нацбезопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО. Документом определяются и разграничиваются полномочия госорганов в сферах нацбезопасности и обороны. 

Также определяется система командования, контроля и координации операций сил безопасности и сил обороны.


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