На восстановление окружающей среды Луганщины предприятия перечислили более 37 млн грн

За январь-май 2018 года налогоплательщики Луганской области перечислили в сводный бюджет 37 млн 207 тыс. грн экологического налога. 55 процентов из этой суммы или 20 млн 463 тыс. грн были зачислены в специальный фонд местных бюджетов. Остальные 16 млн 743 тыс. грн поступило в общий фонд государственного бюджета.

Об этом сообщает Главное управление ГФС в Луганской области

В ведомстве отметили, что на учете территориальных органов фискальной службы региона находится более 1,2 тысячи юридических и физических лиц плательщиков экологического налога. Они осуществляют выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными или передвижными источниками загрязнения, сбрасывают загрязняющие веществ непосредственно в водные объекты, размещают отходы и т.д.

Добавим, экологический налог является основным источником финансирования мероприятий, направленных на защиту окружающей среды, минимизацию негативного воздействия на него хозяйственной деятельности и рациональное использование природных ресурсов.