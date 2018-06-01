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КПВВ на Донбассе за сутки пересекли более 46 тыс. человек

Сегодня, 10:06 citynews.net.ua | Напечатать

Контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе за минувшие сутки пересекли более 46 тыс. человек.

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что по состоянию на утро на КПВВ находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 50/40; "Марьинка" - 10/50; "Новотроицкое" - 10/40; "Гнутово" - 20/20. Всего за минувшие сутки КПВВ пересекли 46,5 тыс. человек и 6,2 тыс. транспортных средств: "Майорское" - 9955 человек и 1205 транспортных средств; "Марьинка" - 11495 человек и 2130 транспортных средств; "Новотроицкое" - 9785 человек и 1785 транспортных средств; "Гнутово" - 4755 человек и 1050 транспортных средств; "Станица Луганская" - 10545 человек


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