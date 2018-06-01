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В результате активных боевых действий один украинский военный погиб и двое ранены

Сегодня, 09:00 citynews.net.ua | Напечатать

На протяжении прошлых суток, 26 июня, пророссийские боевики 30 раз открывали огонь по позициям наших военных в районе проведения операции Объединенных сил. 

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС на странице в Facebook.

 Как отмечается, вечером российские оккупационные войска активизировали боевые действия с применением преимущественно гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. 

На некоторых участках враг вел огонь из БМП и запрещенного Минскими договоренностями оружия.

 "Российские оккупационные войска 30 раз прибегли к прицельному огню по нашим позициям, 11 из которых - из вооружения, которое должно быть отведено на определенные Минскими договоренностями расстояния", - говорится в сообщении. 

Сообщается, что на Луганском направлении горячее всего было в районе населенного пункта Крымское. 

Там враг вел огонь по нашим позициям из 120-мм и 82-мм минометов, БМП, гранатометов и стрелкового оружия. А по защитникам Новотошковского противник применил артиллерийские системы калибром 122 мм. 

Также вражеская активность наблюдалась возле населенных пунктов Зайцевое, Южное, Троицкое, Екатериновка, Майорськ и Орехово.   

"На Донецком направлении противник применил по защитникам Марьинки 82-мм миномет, подствольные гранатометы и стрелковое оружие. 

Также там зафиксирована работа снайпера. Под прицельным огнем находились также защитники Авдеевки, Новоселовки Второй и Песков", - отмечают в пресс-центре. 

Также сообщается, что на Мариупольском направлении российские наемники применяли гранатометы различных типов, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Противник обстреливал наши позиции в районе населенных пунктов Лебединское, Водяное, Гнутовое, Пищевик, Широкино и Старогнатовка. В результате активных боевых действий один наш защитник погиб и двое ранены.


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