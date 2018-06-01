ГУР: российские оккупанты пытаются скрыть свои потери на Донбассе

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины командование 1 и 2 АК ВС РФ проводит мероприятия, направленные на пресечение утечки информации о потерях личного состава оккупационных войск.

"С целью противодействия распространению панических настроений среди личного состава представителями оккупационной власти проводится работа в больницах на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Медицинскому персоналу больниц запретили распространять сведения о "военных", находящихся на лечении. В свою очередь, военнослужащим оккупационных войск запрещено общение с гражданскими пациентами, прежде всего, об обстановке в районе ведения боевых действий и потерях личного состава", - говорится в сообщении разведки.