Проект Красного креста обеспечивает водой 300 тысяч человек в Донецкой области

Водоснабжение для более чем 300 тысяч человек в Донецкой области стало намного стабильнее благодаря реконструкции Карловской насосной станции первого подъема, осуществленной при поддержке Международного Комитета Красного Креста. Сегодня состоялось официальное открытие этого объекта.

Как сообщили в пресс-службе МКК, это единственный проект такого масштаба, который Красный крест осуществил во время вооруженного конфликта на Донбассе, и благодаря которому жители 12 городов будут получать воду даже в том случае, если основное водоснабжение от Южнодонбасского водогона будет приостановлено.

«Доступ к воде является вопросом первоочередной важности, особенно во время конфликта, - сказал Алан Эшлиманн, глава делегации МККК в Украине. – Именно поэтому мы вложили столько времени и ресурсов в этот проект, одновременно призывая стороны конфликта делать все возможное, чтобы защитить ключевые объекты водной инфраструктуры по обе стороны линии соприкосновения и избежать их повреждения».

Проект, работа над которым заняла более шести месяцев, был открыт в присутствии представителей МККК, органов власти Донецкой областной администрации и ряда населенных пунктов.

Реконструкция объекта больше всего помогает громадам таких населенных пунктов, как Белозерское, Белицкое, Селидово, Мирноград, Покровск, Доброполье, Новогродовка, Горняк, Очеретяное, Удачное, Новодонецкое и Украинск.

Проведенные работы включают полную реконструкцию насосной станции, которая не эксплуатировалась годами, сооружение новой линии электропередачи общей длиной 2,8 км до станции и дамбы водохранилища, а также возобновление работы гидроузла на водохранилище. Работы были завершены в конце прошлого года, после чего был проведен ряд тестов на объекте перед его окончательным запуском в эксплуатацию.

«Критическая гражданская инфраструктура должна быть защищена во время конфликта – это четко закреплено в международном гуманитарном праве. Насосные и фильтровальные станции, электростанции, больницы и школы не могут быть легитимными военными мишенями, и МККК будет продолжать настаивать на этом», - сказал господин Эшлиманн.

«Уже несколько лет подряд мы поддерживаем идею создания защищенных зон вокруг объектов критической гражданской инфраструктуры. Если все стороны смогут одобрить создание таких зон, мы готовы выступить как нейтральный посредник для реализации этого плана», - сказал он.