В Украину не пустили британскую пропагандистку телеканала Russia Today

В Украину не пустили британскую пропагандистку телеканала Russia TodayСегодня, 16:09
Пограничники не пропустили в Украину британскую журналистку российского пропагандистского телеканала Russia Today Полу Слиер.
Об этом заявил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, - сообщает "Украинская правда".
По его словам, это произошло во вторник около 9 утра в киевском аэропорту "Борисполь".
Женщина прилетела в Украину из австрийской Вены. О цели ее визита пресс-секретарь ГПСУ не сообщил.
Он рассказал, что британку задержали, поскольку с 2016 года ей запрещен въезд на 5 лет как опасному для Украины лицу.
"Ближайшим рейсом Слиер отправят назад в Вену", - добавил Слободян.
При этом сама Слиер написала в Tвиттере, что направлялась в Киев на конференцию ОБСЕ по свободе СМИ, но теперь должна дождаться рейса в 16:30 и вернуться обратно в Австрию.
Как сообщалось ранее, во вторник утром пограничники также не пустили в Украину советника председателя Госдумы РФ, журналиста и ведущего еще одного пропагандистского телеканала - "Россия 24" - Евгения Примакова. Он также заявил, что направлялся на экспертную конференцию ОБСЕ по вопросам свободы прессы и СМИ в Украине, которая стартовала 26 июня