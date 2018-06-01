В Украину не пустили британскую пропагандистку телеканала Russia Today

Пограничники не пропустили в Украину британскую журналистку российского пропагандистского телеканала Russia Today Полу Слиер.

Об этом заявил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, - сообщает "Украинская правда".

По его словам, это произошло во вторник около 9 утра в киевском аэропорту "Борисполь".

Женщина прилетела в Украину из австрийской Вены. О цели ее визита пресс-секретарь ГПСУ не сообщил.

Он рассказал, что британку задержали, поскольку с 2016 года ей запрещен въезд на 5 лет как опасному для Украины лицу.

"Ближайшим рейсом Слиер отправят назад в Вену", - добавил Слободян.

При этом сама Слиер написала в Tвиттере, что направлялась в Киев на конференцию ОБСЕ по свободе СМИ, но теперь должна дождаться рейса в 16:30 и вернуться обратно в Австрию.

Как сообщалось ранее, во вторник утром пограничники также не пустили в Украину советника председателя Госдумы РФ, журналиста и ведущего еще одного пропагандистского телеканала - "Россия 24" - Евгения Примакова. Он также заявил, что направлялся на экспертную конференцию ОБСЕ по вопросам свободы прессы и СМИ в Украине, которая стартовала 26 июня